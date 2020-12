Elezioni Regionali in Calabria, Noi con l’Italia presenterà la sua lista. Lupi: “sosterremo il centrodestra”

23 Dicembre 2020 17:22

“Siamo convinti che in Regione debba proseguire l’esperienza iniziata con la presidenza di Jole Santelli”, ha affermato il presidente di Noi con l’Italia che presenterà la sua lista alle prossime elezioni regionali in Calabria

Noi con l’Italia presenterà la sua lista alle prossime elezioni regionali della Calabria. “Siamo convinti che in Regione debba proseguire l’esperienza iniziata con la presidenza di Jole Santelli, non solo per ricordarne la persona, ma anche l’apprezzamento che aveva riscontrato la sua opera. Riteniamo importante che il centrodestra si presenti unito con la pluralità delle sue identità. Noi con l’Italia, in vista della costituzione della lista, ha deciso di iniziare questo percorso costituendo un Comitato Promotore i cui punti di riferimento sono per il livello nazionale Alessandro Colucci e per quello regionale Michele Ranieli e Franco Pichierri, personalità autorevoli e attive sul territorio, con le quali ci siamo immediatamente trovati in sintonia; Comitato Promotore aperto alla partecipazione di altri soggetti. Un rapporto è stato avviato con il ‘Popolo della famiglia’, al quale ci legano principi, valori e battaglie a sostegno della famiglia, nucleo fondante della nostra società. Al Comitato Promotore i miei auguri di buon lavoro”. Lo ha dichiarato Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia.