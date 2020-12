Elezioni del Consiglio Provinciale AIAC di Reggio Calabria, il gruppo di allenatori reggini che ha deciso di candidarsi

23 Dicembre 2020 21:16

Un gruppo di allenatori reggini ha deciso di candidarsi alle imminenti elezioni del Consiglio Provinciale AIAC di Reggio Calabria

In vista delle imminenti elezioni del Consiglio Provinciale AIAC di Reggio Calabria, che si terranno il 4 gennaio 2021, si porta a conoscenza degli Allenatori della Provincia di Reggio Calabria, che un gruppo di tecnici ha deciso di “scendere in campo” in questa tornata elettorale. Pasquale Sorgonà quale Presidente, Felice Cacurri, Pietro Candido, Pasquale Praticò, Carmelo Merenda, Alessandro Bagnato e Pierfrancesco Ciancia quali consiglieri, fanno parte di una squadra che si avvale anche della collaborazione di Giuseppe Carella, Salvatore Laiacona, Salvatore Ripepi, Fabio Crupi, per ottenere il prestigioso risultato.

L’idea di scendere in campo, nasce dalla volontà di dare un contributo attivo all’Associazione Allenatori della Provincia di Reggio Calabria. I continui confronti con moltissimi tecnici, hanno spinto il gruppo a stilare un programma che venisse incontro alle esigenze di tutti, avente come filo conduttore il rinnovamento del Consiglio, non solo nell’età media dei componenti del direttivo, ma anche nei contenuti e nelle proposte operative.

I punti principali su cui questo gruppo intende lavorare sono le seguenti:

Formazione (complementare a quella obbligatoria gestita dal Settore Tecnico); Aggregazione (coinvolgimento di TUTTI gli allenatori associati, presenti su TUTTO il territorio di

competenza del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria); Collaborazione ed interazione con tutti gli enti istituzionali e non, del calcio; Assistenza agli associati;

Naturalmente questi sono i punti cardine. Il loro sviluppo ed i metodi per poterli svolgere nel migliore dei modi, verranno illustrati in seguito. Questo gruppo confida nella voglia di rinnovamento dei tecnici reggini, pertanto chiede un aiuto al fine di poter “fare un gol in più dell’avversario”.