‘El Loco’ Bielsa e il video che gli fece conoscere il giovane Messi: “questo gioca così a velocità normale?”

19 Dicembre 2020 17:40

L’aneddoto che racconta la prima volta che Marcelo Bielsa venne a conoscenza del giovane Leo Messi: ‘El Loco’ restò impressionato dalla velocità della ‘Pulce’ tanto da non credere al video che stava guardando

Nel libro “Messi, un genio incompleto”, scritto dal giornalista Ariel Senosian, è presente un particolare aneddoto riguardante i primi anni della carriera di Lionel Messi. Oggi siamo abituati a sentir parlare delle gesta dei baby fenomeni da ogni angolo della terra, fin dalle giovanili nelle squadre in cui militano. Quando Messi non aveva ancora compiuto la maggiore età però, addirittura in Argentina non era così conosciuto come potrebbe sembrare. La facilità di ottenere informazioni attraverso social e YouTube non esisteva, dunque il giovane argentino che aveva lasciato la propria terra per trasferirsi al Barcellona a soli 10 anni, era conosciuto solo nella sua Rosario.

Eppure un ‘rosarino’ come Marcelo Bielsa, all’epoca selezionatore dell’Argentina, non ne aveva mai sentito parlare. Quando il suo assistente Claudio Vivas gli sottopose un video con le migliori giocatre del baby fenomeno con la maglia delle giovanili del Barcellona, Bielsa quasi non credette ai suoi occhi: “sì, ma fammelo vedere a velocità normale”, esclamo Bielsa, pensando si trattasse di un filmato a velocità doppia. “Marcelo, è già a velocità normale, gioca così veloce di suo”, la risposta di Vivas. Chissà che faccia avrà fatto ‘El Loco’ in quel momento!