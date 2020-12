17 Dicembre 2020 15:31

Il Ministro Boccia sul Consiglio dei ministri che regolerà le limitazioni sul Natale in Italia

“Consiglio dei ministri domani per le misure di Natale? Era già previsto, non sappiamo ancora l’orario. Tra venerdì e sabato sicuramente ci sarà il nuovo Dpcm. Aspetto anche io di essere convocato e di leggere l’Odg…”. Così il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ospite di Sky TG24.