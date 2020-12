Dopo la “scomparsa” l’influencer Fratellì torna in tv: “Piaciuto lo scherzetto?” [VIDEO]

14 Dicembre 2020 16:42

Una settimana dopo la sua scomparsa, l’influencer 1727 worldstar, più noto come Fratellì, svela il suo “scherzetto” sui social

“Sono tornato fratellì, è piaciuto lo scherzetto? Vi sono mancato?”, così in una storia su Instagram è riapparso 1727 worldstar. Conosciuto da tutti come Fratellì, l’influencer che è diventato famoso per la guida spericolata e le uscite molto particolari, appare sorridente e soddisfatto per aver fatto parlare di sé ancora una volta. Era stata la fidanzata Simona, nota col nome d’arte di Giorgia Roma, a denunciarne la ‘scomparsa’ a Chi l’ha visto?. Gli autori della trasmissione avevano riportato la denuncia, comunque sospettando che si potesse trattare di una semplice mossa pubblicitaria. E così, poi, è stato. Nel video l’influecer ha poi mostrato orgoglioso la propria casa e alcuni prodotti hi-tech appena avuti: “Guarda che ho riportato dal mio viaggetto, fratellì”. Seguono poi clip anche su YouTube dove alcuni followers hanno polemizzato e rivolto pesanti critiche.