Domani primo direttivo dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria

29 Dicembre 2020 17:41

È in programma domani, mercoledì 30 dicembre 2020, la prima riunione del nuovo direttivo regionale dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria. L’organismo, guidato dal neoeletto presidente Umberto Barreca, si insedierà per iniziare a pianificare, tra l’altro, le attività che il movimento giovanile confindustriale intende realizzare nel nuovo anno. Quello di domani si annuncia come un momento di alto valore operativo ma anche simbolico, che coincide con l’avvio ufficiale del lavoro del consiglio, eletto assieme al presidente Barreca nel corso dell’assemblea annuale che si è tenuta nei giorni scorsi. Del direttivo fanno parte, per la territoriale di Catanzaro, Fabio Falvo, Giuseppe Minieri e Serena Spagnolo; per Cosenza, Maurizio Caligiuri, Emilio Daniele Ciardullo e Giovanna Federica Martino; per Crotone, Doriana Consuelo Marrelli, Francesco Masci e Vincenzo Giovanni Squillacioti; per Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, Michele Polimeni e Salvatore Presentino; per Vibo Valentia, Fabio Cotroneo, Pantaleone Lacquaniti e Francesco Penna. Ai nuovi componenti del vertice del movimento associativo sono stati formulati gli auguri di buon lavoro da parte del presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, e del presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano.