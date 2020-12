Decreto Natale, proteste a Reggio Calabria: manifestazione indetta domani a Piazza Duomo

19 Dicembre 2020 13:38

Domenica 20 dicembre, alle 17.30 a piazza Duomo, si terrà il sit-in di Reopen Reggio Calabria con il magistrato Angelo Giorgianni

Il Governo ha emanato il nuovo decreto che regola il Natale degli italiani. Enormi proteste si sono sollevate in tutto il Paese, anche a Reggio Calabria è stata indetta per il 20 dicembre in Piazza Duomo una mobilitazione, alla quale interverrà anche il Dott Magistrato Angelo Giorgianni (Associazione L’eretico). La manifestazione si svolgerà contemporaneamente in diverse città italiane, ha come obiettivo il ripristino delle libertà Costituzionali.

La manifestazione, proposta dai comitati ReOpen nasce dalla volontà di opporsi al politiche del governo rispetto al Covid, chiede la fine immediata dello stato di emergenza e il ritiro dei Dpcm.