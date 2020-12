Decreto Natale, Calenda critica Conte: “mai commentato un Dpcm, ma stavolta le restrizioni sono assurde”

19 Dicembre 2020 14:23

“La mancanza di autorevolezza e efficacia di questo Governo imbarazzante”: Carlo Calenda commenta le decisioni sul Natale

“Mai commentato un DPCM. Inizio oggi. Prescrizioni barocche e assurde. Il tono paternalistico di Giuseppe Conte

è poco serio. La mancanza di autorevolezza e efficacia di questo Governo imbarazzante. Sostenere che non ci sono alternative equivale a condannare l’Italia allo sbando”, ad affermarlo con un post pubblicato sui social Carlo Calenda. Il leader di Azione ha poi girato un messaggio di accuse al Pd, partito che ha lasciato nell’agosto del 2019: “In tutta questa situazione esiste una grave responsabilità del Partito Democratico. Mandare avanti Renzi per vedere come butta, non è una strategia degna di un grande partito, così come non lo è vivacchiare sperando di cavarsela. Il silenzio dei riformisti del PD è imbarazzante. Coraggio!”.