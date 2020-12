15 Dicembre 2020 18:20

De Vardo (Uil): “sarà un Natale amarissimo per migliaia di lavoratori della provincia di Messina. Non sarà il solito Natale per gli oltre 5mila lavoratori edili della nostra provincia che per un lungo periodo sono stati posti in cassa integrazione a zero ore causa del Covid”

“Sarà un Natale amarissimo per migliaia di lavoratori della provincia di Messina. Non sarà il solito Natale per gli oltre 5mila lavoratori edili della nostra provincia che per un lungo periodo sono stati posti in cassa integrazione a zero ore causa del Covid: la grande maggioranza di questi lavoratori è stata vittima degli effetti collaterali della pandemia che, in primis, ha causato la mancata corresponsione della gnf (la tredicesima del settore edile) che i lavoratori percepiscono attraverso il sistema bilaterale delle Casse Edili, oltre la drastica decurtazione del reddito durante i periodi di restrizioni pandemiche” lo ha affermato Pasquale De Vardo, segretario generale della Feneal-Uil di Messina e Palermo. “Un impatto devastante sulle già fragili entrate di tante famiglie e conseguentemente sull’economia messinese. Questo esercito di lavoratori ha già fronteggiato la mancanza di risorse derivante dalla sospensione del reddito avvenuto durante il lockdown; inoltre, hanno atteso per mesi gli imbarazzanti ritardi dell’Inps per l’erogazione della cassa integrazione che solo in parte è arrivata e comunque non è lontanamente proporzionata al proprio stipendio. Oggi, soltanto una parte di questi lavoratori ha ripreso l’attività lavorativa mentre altri rimangono oggetto di sostegno al reddito e di assoluta incertezza. La gratifica natalizia di questo settore viene calcolata per il semestre che va da aprile a settembre e per maturare la questa misura vengono conteggiate le ore lavorate. Il settore, ovviamente, non contempla la possibilità di smartworking, ma ha nel proprio dna la voglia e la forza per uscire da questo triste periodo per essere volano della auspicabile ripresa di un’intera economia provinciale: dall’edilizia può ripartire lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale. I ritardi sulle grandi opere, l’estromissione dal RecoveryPlan, il marasma e l’incertezza sul tanto atteso ecobonus 110% e la scarsa capacità politica e amministrativa stanno facendo si che migliaia di lavoratori perdano anche la speranza sul proprio futuro occupazionale, oltre a vivere la rassegnazione economica e la preoccupazione di un amarissimo imminente Natale” ha continuato De Vardo. “In questo preoccupante contesto domina incontrastato il lavoro nero che trova terreno fertile e, spesso, assenza della necessaria attività di contrasto. Infatti, possiamo tranquillamente affermare che nella provincia di Messina vi è un dato che va ben oltre il 70% tra lavoro nero ed elusione contrattuale. Noi, come Uil, chiediamo che tutte le parti sociali, le Istituzioni e gli enti appaltanti siedano attorno ad un tavolo per mettere in atto un piano di rilancio del settore edile mettendo in campo le risorse disponibili per gli investimenti, risorse che ci sono e sono anche importanti, come, per esempio, i patti per il sud o il tanto decantato masterplan, di cui ad oggi non v’è traccia concreta. Ecco perché sarà un Natale diverso dagli altri, senza risorse per le famiglie dei lavoratori edili e con il rischio che si perda anche la speranza per un futuro occupazionale. Siamo davanti al preoccupante inizio di una tragedia e di un tracollo sociale. Noi, certamente, metteremo in campo ogni iniziativa ed ogni sforzo per evitarlo, ma è indispensabile che la politica e le Istituzioni, ad ogni livello, si attivino definitivamente per salvare il comparto dell’edilizia” ha concluso Pasquale De Vardo, segretario generale della Feneal Uil di Messina e Palermo.

Foto di repertorio