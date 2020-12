31 Dicembre 2020 18:36

De Magistris torna in Calabria: incontro online sulla legalità con la presenza del tenente Sframeli. Sabato 2 gennaio alle ore 15.00

Sabato 2 gennaio, alle ore 15.00, Luigi de Magistris sarà in Calabria per parlare di Legalità e della sua lunga carriera di magistrato che lo ha visto in prima linea nella lotta alla corruzione della pubblica amministrazione e nello smantellamento dei rapporti tra politica e criminalità.

L’incontro è promosso dal gruppo “Confronti a 5 stelle per il Sud”, dal gruppo Movimento La Strada guidato da Saverio Pazzano e dal gruppo Fattivi 5 Stelle Calabria. Accanto al magistrato, al tavolo dei lavori, ci sarà il tenente dell’Arma dei carabinieri Cosimo Sframeli, giornalista e scrittore, già consulente della Commissione parlamentare antimafia, membro del pool di magistrati e carabinieri che investigarono sul fenomeno della ‘ndrangheta nel periodo dei sequestri di persona. L’appuntamento sarà su piattaforma online, dalle ore 15.00, e tutti i cittadini sono invitati a partecipare e ad intervenire con delle domande. Per entrare nella call conference (che si svolgerà sulla piattaforma Google Meet) basta cliccare (nel giorno e all’ora indicati) sul seguente link: http://meet.google.com/res-nwnp-nrs. Non saranno ammessi utenti anonimi. L’evento potrà essere seguito anche in streaming dalla pagina facebook “Confronti a 5 Stelle per il Sud”.