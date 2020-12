Data storica per l’NBA: Becky Hammon diventa la prima donna ad allenare una franchigia in regular season

31 Dicembre 2020 11:42

Nella notte si è scritta una pagina di storia dello sport: coach Popovich espulso a 4 minuti dalla fine, Becky Hammon prende il suo posto sulla panchina degli Spurs, è la prima donna ad allenare una franchigia NBA

La penultima notte dell’anno regala grandi emozioni all’AT&T Center di San Antonio, Texas. Gli Spurs scrivono un’altra pagina di storia dell’NBA e dello sport in generale, favorendo l’uguaglianza di genere e contribuendo ad abbattere barriere mentali. Ieri notte Becky Hammon è diventata la prima donna nella storia dell’NBA ad allenare una franchigia. Ex giocatrice WNBA di grande talento, Rebecca Lynn Hammon è da diversi anni spalla di coach Gregg Popovich all’ombra del quale ha affinato le sue già straordinarie doti naturali, ha appreso i segreti di un allenatore veterano e vincente, arrivando ad ottenere il rispetto dei giocatori e dell’intera lega.

Ieri notte, dopo l’espulsione di coach Popovich a 4 minuti dalla fine, l’allenatore si è girato verso di lei e le ha detto: “adesso pensaci tu!“. Una promozione in piena regola per quella che, in futuro, sarà anche la prima head coach in pianta stabile dell’NBA. “Ovviamente è una questione molto importante. Un momento notevole. Provo a non pensare al grande significato di questa cosa perché è davvero travolgente”, le parole di Becky Hammon nel post match, orgogliosa della sua prima volta su una panchina NBA, seppur sia arrivata una sconfitta contro i Lakers di LeBron James. L’allenatore losangelino, Frank Vogel, ha voluto rivolgere delle belle parole verso la collegai: “se lo merita. È competente, intelligente e i ragazzi hanno un profondo rispetto per lei. Un giorno sarà un grande coach”.