A Crotone il Messias nasce con 3 giorni d’anticipo! Doppietta da fenomeno al Parma: i calabresi lasciano il fondo della classifica

22 Dicembre 2020 20:33

Il Crotone batte 2-1 il Parma grazie ad una strepitosa doppietta di Junior Messias: i calabresi lasciano il fondo della classifica

A Crotone è Natale con 3 giorni d’anticipo. Il ‘Messia‘ porta una S sudamericana alla fine del nome, indossa la maglia numero 30 e ha lampi da vero fenomeno. E pensare che qualche anno fa giocava in una squadra UISP di peruviani e si guadagnava da vivere vendendo, contemporaneamente, elettrodomestici. Il suo destino però era sui campi del calcio che conta e il Crotone è felice di coccolarsi oggi il suo talento, specie in serate come questa. Il brasiliano fa ammattire la difesa del Parma con due reti che sono valse 3 punti d’oro: la prima, una girata rasoterra su assist di Reca; la seconda, stop a seguire di petto per prendere il tempo sul difensore e pallonetto da fuori area con il portiere appena fuori dai pali. Entrambi con il piede debole, il destro.

La rete di Kucka nel secondo tempo riapre una partita mai soporifera grazie a continui ribaltamenti di fronte, gara a tratti anche cattiva ed emozionante fino alla fine: un destro di Kucka a tempo scaduto sfiora il palo, ma dalla parte esterna. Cordaz tira un sospiro di sollievo dopo aver tenuto in piedi i suoi con la solita mole di parate decisive. Il Crotone vince una gara importantissima per la sua classifica, specialmente in vista della sosta: i calabresi salgono a quota 9 punti e lasciano l’ultimo posto scavalcando Genoa e Torino. La salvezza dista appena 2 punti.

MARTEDI’ 22 DICEMBRE

ORE 18:30

Crotone-Parma 2-1 (24′, 44′ Junior Messias, 57′ Kucka)

ORE 20:45

Juventus-Fiorentina

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE

ORE 18:30

Verona-Inter

ORE 20:45

Bologna-Atalanta

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

CLASSIFICA

MILAN 31 INTER 30 NAPOLI 24 JUVENTUS 24 ROMA 24 SASSUOLO 23 ATALANTA 21 LAZIO 21 VERONA 20 SAMPDORIA 17 UDINESE 15 BENEVENTO 15 CAGLIARI 14 BOLOGNA 14 PARMA 12 FIORENTINA 11 SPEZIA 11 CROTONE 9 TORINO 7 GENOA 7



CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 12 reti Lukaku (Inter) 11 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Immobile (Lazio) 8 reti Mkhitaryan (Roma) 7 reti Berardi (Sassuolo) 6 reti Soriano (Bologna) 6 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Lozano (Napoli) 6 reti Nzola (Spezia) 6 reti Veretout (Roma) 6 reti Quagliarella (Sampdoria) 6 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (15ª GIORNATA)

DOMENICA 3 GENNAIO 2021

ORE 12:30

Inter-Cagliari

ORE 15:00

Atalanta-Sassuolo

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

ORE 18:00

Benevento-Milan

ORE 20:45

Juventus-Udinese