Crotone a picco, sa “solo” perdere (e anche malamente): Gattuso con il Napoli vince nella “sua” Calabria

6 Dicembre 2020 19:55

Il Crotone perde l’ennesima partita e resta nei bassifondi a soli 2 punti: Gattuso vince nella “sua” Calabria, 0-4 Napoli allo Scida

Il Crotone sa “solo” perdere. Ennesima sconfitta per i rossoblu di Stroppa, la cui posizione inizia adesso a farsi pesante. Stop interno per Simy e compagni contro il Napoli di Gattuso, il quale – con uno 0-4 netto – vince nella “sua” Calabria. A sbloccare il match alla mezz’ora è Insigne, ma la situazione si fa complessa dopo l’espulsione a Petriccione ad inizio ripresa, che spiana la strada agli azzurri e alle altre tre reti di Lozano, Demme e Petagna. Di seguito il programma di giornata, in attesa del posticipo Sampdoria-Milan, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

Risultati 10ª giornata Serie A

Sabato 5 dicembre

Ore 15:00

Spezia-Lazio 1-2 (15′ Immobile, 33′ Milinkovic, 64′ Nzola)

Ore 18:00

Juventus-Torino 2-1 (‘9 N’Koulou, ’78 McKennie, ’89 Bonucci)

Ore 20:45

Inter-Bologna 3-1 (16′ Lukaku, 45′ Hakimi, ’67 Vignato, ’70 Hakimi)

Domenica 6 dicembre

Ore 12:30

Verona-Cagliari 1-1 (21′ Zaccagni, 48′ Marin)

Ore 15:00

Parma-Benevento 0-0

Roma-Sassuolo 0-0

Udinese-Atalanta rinviata per maltempo

Ore 18:00

Crotone-Napoli 0-4 (31′ Insigne, 58′ Lozano, 76′ Demme, 90’+1 Petagna)

Ore 20:45

Sampdoria-Milan

Lunedì 7 dicembre

Ore 20:45

Fiorentina-Genoa

Classifica Serie A

MILAN 23 INTER 21 JUVENTUS 20 NAPOLI 20 SASSUOLO 19 ROMA 18 LAZIO 17 VERONA 15 ATALANTA 14 BOLOGNA 12 SAMPDORIA 11 CAGLIARI 11 BENEVENTO 11 UDINESE 10 SPEZIA 10 PARMA 10 FIORENTINA 8 TORINO 6 GENOA 5

CROTONE 2

Classifica Marcatori Serie A

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Lukaku (Inter) 8 reti Ronaldo (Juventus) 8 reti Belotti (Torino) 7 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Immobile (Lazio) 6 reti Mkhitaryan (Roma) 5 reti Soriano (Bologna) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Lozano (Napoli) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Quagliarella (Sampdoria) 5 reti

Prossimo turno 11ª giornata Serie A

Venerdì 11 dicembre

Ore 20:45

Sassuolo-Benevento

Sabato 12 dicembre

Ore 15:00

Crotone-Spezia

Ore 18:00

Torino-Udinese

Ore 20:45

Lazio-Verona

Domenica 13 dicembre

Ore 12:30

Cagliari Inter

Ore 15:00

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Napoli-Sampdoria

Ore 18:00

Genoa-Juventus

Ore 20:45

Milan-Parma