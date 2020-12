Crotone, finalmente! Prima vittoria stagionale scoppiettante: Spezia battuto 4-1, poker di speranza

12 Dicembre 2020 16:56

Finalmente! Il Crotone batte 4-1 lo Spezia nell’anticipo delle 15 del sabato dell’11ª giornata in Serie A e vince la sua prima partita stagionale: il programma, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno

Meglio tardi che mai! Il Crotone ottiene finalmente la sua prima vittoria stagionale, lo fa contro lo Spezia nel primo anticipo del sabato relativo all’11ª giornata di Serie A, la seconda gara del turno dopo l’1-0 del Sassuolo al Benevento di ieri sera. Allo Scida è subito botta e risposta in avvio: al vantaggio di Messias risponde infatti Farias tra 7′ e 18′. E’ ad inizio ripresa, però, che si materializza il successo, con le reti di Reca e Eduardo Henrique tra 49′ e 56′ prima del poker finale sempre con Messias al 97′. Con questi tre punti, Stroppa (che salva anche la panchina) sale a quota 5, in una posizione ancora abbastanza complessa. Ma la prima vittoria, sicuramente, cambia umori e modo di vedere le cose. Per il Crotone il campionato inizia adesso. Di seguito il programma del weekend, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI

VENERDI’ 11 DICEMBRE

ore 20:45

Sassuolo-Benevento 1-0 (8′ rig. Berardi)

SABATO 12 DICEMBRE

ore 15:00

Crotone-Spezia 4-1 (7′ Messias, 18′ Farias, 49′ Reca, 56′ Eduardo Henrique, 97′ Messias)

ore 18:00

Torino-Udinese

ore 20:45

Lazio-Verona

DOMENICA 13 DICEMBRE

ore 12:30

Cagliari Inter

ore 15:00

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Napoli-Sampdoria

ore 18:00

Genoa-Juventus

ore 20:45

Milan-Parma

CLASSIFICA

MILAN 26 SASSUOLO 22 INTER 21 JUVENTUS 20 NAPOLI 20 ROMA 18 LAZIO 17 VERONA 16 ATALANTA 14 BOLOGNA 12 CAGLIARI 12 SAMPDORIA 11 BENEVENTO 11 UDINESE 10 SPEZIA 10 PARMA 10 FIORENTINA 9 TORINO 6 GENOA 6

CROTONE 5

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Lukaku (Inter) 8 reti Ronaldo (Juventus) 8 reti Belotti (Torino) 7 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Immobile (Lazio) 6 reti Mkhitaryan (Roma) 5 reti Soriano (Bologna) 5 reti Berardi (Sassuolo) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Lozano (Napoli) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Quagliarella (Sampdoria) 5 reti

PROSSIMO TURNO (12ª GIORNATA)

MARTEDI’ 15 DICEMBRE

ore 18:30

Udinese-Crotone

ore 20:45

Benevento-Lazio

MERCOLED’ 16 DICEMBRE

ore 18:30

Juventus-Atalanta

ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Parma-Cagliari

Spezia-Bologna

Verona-Sampdoria