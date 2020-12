Cristiano Ronaldo abbandona la Juventus e i suoi problemi: Natale a Dubai senza l’obbligo della quarantena!

24 Dicembre 2020 13:43

Cristiano Ronaldo passerà il Natale a Dubai in vista del Globe Soccer Awards: il portoghese non avrà l’obbligo della quarantena

La sconfitta per 0-3 contro la Fiorentina, il 6° posto in campionato e una stagione fra poche luci e un po’ troppe ombre. Questa non è sicuramente la Juventus che Cristiano Ronaldo si aspettava di vedere nel 2020. Il fuoriclasse portoghese ha lanciato un duro monito su Instagram parlando di prestazioni inaccettabili, ma poi ha deciso di staccare la spina. Il Natale lo passerà a Dubai insieme alla famiglia, ufficialmente per presenziare al Globe Soccer Awards, premiazione nella quale risulta fra i finalisti, ma anche per rilassarsi un po’ dopo settimane intense passate fra calcio e Coronavirus. A proposito di Covid, CR7 non avrà l’obbligo della quarantena al suo ritorno. I calciatori infatti possono stare in isolamento nel centro sportivo e avere contatti solo con il gruppo squadra e prendendo parte ad allenamenti e partite, salvo poi rientrare in isolamento per il periodo stabilito dalle normative. Il tutto sotto il necessario controllo dei tamponi. Dunque Cristiano Ronaldo passerà il Natale a Dubai, in un Paese con meno restrizioni dell’Italia e lontano dai problemi della Juventus: giorno 28 tutti alla Continassa per la ripresa degli allenamenti.