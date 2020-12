Cristiano Ronaldo, il figlio plasmato a sua immagine: “no a bibite gassate e patatine fritte. E se riposasse nell’acqua fredda…”

28 Dicembre 2020 13:03

Cristiano Ronaldo plasma il figlio a sua immagine: niente cibo spazzatura, costanza e sacrifici per diventare un campione

Nella giornata di ieri Cristiano Ronaldo è stato premiato come calciatore del secolo ai Globe Soccer Awards. Un riconoscimento importante per CR7 che grazie ai suoi gol ha contribuito a far vincere anche al Real Madrid il premio di ‘squadra del secolo’. L’attaccante della Juventus compirà 36 anni il prossimo febbraio e, per quanto fisicamente e atleticamente dimostri 10 anni di meno, sa bene che la sua carriera è avviata verso la fase conclusiva. Niente paura però, in futuro ci sarà probabilmente un altro Cristiano Ronaldo nel mondo del calcio, avrà solo scritto ‘Jr.’ sulla maglia. Stiamo parlando di Cristianinho, il figlio di CR7, già educato ad immagine e somiglianza del padre per farlo diventare un campione.

Ai Globe Soccer Awards, seppur con un velo di ironia, Cristiano Ronaldo ha spiegato che la via per diventare un campione passa da costanza, allenamenti e sacrifici: dunque ha vietato al figlio bibite gassate e patatine fritte, anche se qualche volta il piccolo, che ricordiamolo ha solo 10 anni, sgarra e si prende le occhiatacce di papà.

“Vedremo se potrà diventare un grande giocatore oppure no. A volte beve bibite e mangia patate fritte, lui sa che sono cose che non mi piacciono. Gli dico di riposare nell’acqua fredda e non gli piace, è normale, ha 10 anni. – ha raccontato Cristiano Ronaldo – Ha potenziale, dribbla bene ed è rapido, ma questo non è sufficiente. Lo dico sempre, ci vuole tanto lavoro e sacrificio. Non voglio dargli pressioni, però se me lo chiedono, rispondo di sì. Mi piacerebbe molto vederlo a certi livelli. In ogni caso gli auguro il meglio, da calciatore o da medico o qualsiasi cosa vorrà fare. Anche i miei figli più piccoli quando mangiano la cioccolata mi guardano preoccupati”.