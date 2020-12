Covid Lazio, 1.791 nuovi contagi e 45 morti: il bollettino

2 Dicembre 2020 22:21

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) – Sono 1.791 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti.

Oggi nel Lazio “su oltre 24mila tamponi (-2.095) si registrano 1.791 casi positivi (+122), 45 decessi (-24) e 780 guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 7%. Si conferma il trend in rallentamento e calano i decessi” sottolinea l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Per lo shopping natalizio di questi giorni è indispensabile evitare i luoghi affollati. Mantenere le distanze minime di sicurezza” raccomanda l’assessore alla Sanità. Quanto alla “riapertura delle scuole per una settimana prima di Natale ha poco senso” dice D’Amato.

Ecco la situazione nel dettaglio:

“Nella Asl Roma 1 sono 492 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quarantotto sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 59, 73, 80, 86, 87, 88 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 342 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centotrentasette sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano otto decessi di 74, 80, 81, 84, 85, 88, 88 e 89 anni con patologie – prosegue l’assessore – Nella Asl Roma 3 sono 204 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei sono ricoveri. Si registrano otto decessi di 68, 72, 72, 80, 85, 86, 91 e 96 anni con patologie”.

“Nella Asl Roma 4 sono 43 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 81 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 86 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto – precisa D’Amato – Si registrano due decessi di 85 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 135 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 67, 72, 74 e 82 anni con patologie”.

“Nelle province si registrano 489 casi e sono quattordici i decessi nelle ultime 24 ore – evidenzia D’Amato – Nella Asl di Latina sono 230 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 76, 81, 85 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 136 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 72, 78 e 87 anni con patologie”.

“Nella Asl di Viterbo si registrano 72 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 79, 79, 82 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 51 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 77, 86 e 88 anni con patologie”, conclude l’assessore alla Sanità della Regione Lazio.

Nel Lazio sono 91.904 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.282 ricoverati, a cui si aggiungono 350 pazienti in terapia intensiva e 88.272 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia, i guariti sono in totale 28.860, i decessi 2.476 e il totale dei casi esaminati è pari a 123.240.