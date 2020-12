Cosenza-Salernitana, ufficiale: respinto il ricorso rossoblu, la decisione del Giudice Sportivo

5 Dicembre 2020 12:14

Resa nota sui canali ufficiali della Lega Serie B la decisione del Giudice Sportivo: la società calabrese aveva fatto ricorso per annullare o non omologare il risultato della gara Cosenza-Salernitana

Il Giudice Sportivo “dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il ricorso presentato dalla Soc. Cosenza, omologa il risultato della gara Cosenza-Salernitana con il punteggio di 0-1”. E’ questa la sentenza emessa questa mattina e pubblicata sul sito ufficiale della Lega Serie B. La società calabrese aveva infatti avanzato “di annullare/non omologare il risultato della gara Cosenza–Salernitana disputatasi il 29 novembre 2020 valevole per la nona giornata del campionato Serie BKT stagione sportiva 2020/2021 e conseguentemente ordinare la ripetizione della stessa gara”. A far discutere, domenica scorsa, la decisione di Dionisi: l’arbitro ha infatti ammonito Ba – espulso tre minuti dopo – perché questi si introduceva all’interno del campo, secondo quanto riferito dal giudice di gara, senza autorizzazione. Con Bruccini ancora all’interno del rettangolo verde, così, la squadra rossoblu si ritrovava con 12 uomini in campo. Il Cosenza riteneva che la responsabilità dell’errore ricada sull’arbitro, ma in realtà il Giudice Sportivo ha stabilito tutt’altro.