Cosenza-Salernitana, Castori se ne infischia: “Giocano in 12 e fanno pure ricorso? Il mondo sta andando alla rovescia…”

4 Dicembre 2020 17:17

L’allenatore della Salernitana Fabrizio Castori se ne infischia del ricorso del Cosenza e si mostra sbalordito: le sue parole in conferenza

Pesante frecciata dell’allenatore della Salernitana Fabrizio Castori per quanto riguarda il ricorso presentato dal Cosenza in merito al match di lunedì sera vinto dai campani al San Vito-Marulla: “Giocano in 12 e fanno pure ricorso? Non ne abbiamo nemmeno parlato, non ne voglio parlare neanche adesso”, ha detto Castori, sbalordito di fronte all’idea del ricorso presentato dal club. “Il ricorso del Cosenza non ci fa né caldo né freddo. La Salernitana ha vinto con merito, non c’è altro da aggiungere. Ci scivola tutto addosso, in questa settimana abbiamo pensato esclusivamente alla partita di domani. Non voglio emettere giudizi, vorrei solo capire, ma sembra che il mondo stia andando alla rovescia”.