Cosenza: riaperto al transito il viadotto Cannavino

23 Dicembre 2020 20:58

Anas: riaperto al transito il viadotto Cannavino, sulla SS107 Silana crotonese, a Celico in provincia di Cosenza

E’ stato riaperto al transito nel pomeriggio di oggi, il viadotto ‘Cannavino’, lungo la strada statale 107 “Silana Crotonese”, nel territorio comunale di Celico, in provincia di Cosenza. La temporanea riapertura è stata attuata per limitare al massimo i disagi alla circolazione nel periodo delle festività natalizie e di fine anno. Sul viadotto verranno reintrodotte ulteriori limitazioni, dalla ultima decade del mese di gennaio, per consentire il prosieguo dei lavori. Il transito è consentito a doppio senso di marcia per mezzi con massa non superiore alle 3,5 t e limite di sagoma di 2.40 mt eccetto veicoli autorizzati (mezzi di soccorso, militari, Anas e Autobus di linea) seppur con l’obbligo di distanziamento di mt 40 dal veicolo che si precede.

Per i veicoli con massa superiore ai 3,5 t non autorizzati restano in vigore le seguenti uscite obbligatorie condivise in sede COV:

a) Ambito locale:

uscita allo svincolo SS107 Cosenza Centro Storico (km 34,200), in direzione Casali del Manco-Sila (innesto Strade Provinciali SP217-SP221-SP225) con rientro sulla SS 107 allo svincolo di Spezzano della Sila al km 45,450; percorso inverso per i veicoli provenienti dalla direzione opposta;

b) Ambito lunga percorrenza:

– da Sicilia/Reggio Calabria/Vibo V. e diretti in Sila- Crotone:

I veicoli dovranno percorrere la A2 “ Autostrada del Mediterraneo” in direzione Salerno prendere l’uscita Lamezia Terme, continuando a percorrere la SS 280 dei Due Mari , la SS. 280 dir, la SS. 106 Var A in direzione Sellia Marina, la SS. 106 Jonica in direzione Taranto; percorso inverso per i veicoli provenienti da Sila-Crotone e diretti in A2/Vibo V./Reggio Calabria/Sicilia;

– da Campania/Basilicata e diretti in Sila- Crotone:

I veicoli dovranno percorrere la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione Reggio Calabria con uscita a Firmo, continuando lungo la SS 534 di “Cammarata degli Stombi”, la SS. 106 “Jonica” in direzione Crotone; percorso inverso per i veicoli provenienti da Sila-Crotone e diretti in A2/ Basilicata/Campania;

