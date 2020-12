Cosenza: a Gennaio 2022 iniziano i lavori di riqualificazione del centro storico

2 Dicembre 2020 19:00

Cosenza: le parole del presidente della commissione Bilancio del Comune Giuseppe D’Ippolito

“La presenza della sottosegretaria Orrico in commissione bilancio oltre che rappresentare un fatto inusuale e, come tale, ancora piu’ apprezzabile, ci conforta enormemente sul prosieguo dell’attuazione del programma di interventi previsti dal contratto“. Cosi’ il presidente della commissione Bilancio del Comune di Cosenza Giuseppe D’Ippolito in merito all’audizione della sottosegretaria ai Beni culturali Laura Orrico che ha relazionato sul Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) che riguardera’ il centro storico cosentino. “Anna Laura Orrico – ha proseguito D’Ippolito – ha indicato tempi molto stretti, ma in virtu’ dell’attivita’ di affiancamento del soggetto attuatore Invitalia, le amministrazioni territoriali: Comune, Provincia e segretariato regionale del Mibact, che hanno presentato le schede progettuali, potranno contare sull’ausilio di uno staff tecnico che le aiutera’ a mettere in piedi sia i progetti definitivi che quelli esecutivi”. “Questo consentira’ al Comune di Cosenza – ha concluso – di arrivare, prima della fine del 2021, alle gare d’appalto per mettere definitivamente in sicurezza i 90 milioni di euro del finanziamento e, da gennaio 2022, di dare inizio ai lavori di riqualificazione“.