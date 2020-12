10 Dicembre 2020 11:25

Coronavirus, oggi webinar dal titolo “Reset con Covid: Informazione, Ambiente, Pandemia, Pregiudizi” in occasione del XII Premio “Nostalgia di Futuro – Giovanni Giovannini

Organizzato da Osservatorio TuttiMedia e l a rivista Media Duemila.

Partecipano il ministro Bonetti e i sottosegretari Martella e Zampa.

Un inedito approccio per un’epoca globalmente colpita da un morbo che pare congelare ad un eterno presente economia e società e che indica quale linfa vitale per la ripartenza le giovani generazioni. Lo propongono l’Osservatorio TuttiMedia e la rivista Media Duemila, in occasione del XIII Premio “Nostalgia di Futuro – Giovanni Giovannini” il grande giornalista e manager di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, giovedì 10 dicembre, fra le 15:30 e le 17:30, col webinar: “Reset con Covid: Informazione, Ambiente, Pandemia, Pregiudizi”, temi portanti del post Coronavirus.

L’iniziativa si avvale della collaborazione delle Aziende e degli Organismi soci dell’Osservatorio TuttiMedia, nonché della cooperazione dell’IAA, Italy Chapter – la declinazione italiana dell’International Advertising Association -, del Politecnico di Milano e della Scuola di Giornalismo dell’Università di Urbino.

Questo è il programma:

Ore 15:30 – Introduzione: Franco Siddi, presidente di Osservatorio TuttiMedia e Maria Pia Rossignaud, direttore di Media Duemila.

Alle 15:50 precederà la premiazione una riflessione del sociologo Derrick de Kerckhove, che tratteggerà la sua stimolante visione sulle interconnessioni inusuali che l’era Covid genera in tema di Informazione, Ambiente (e Salute, in un binomio categorico), Pandemia e Pregiudizi.

Alle 16:00, sulle sollecitazioni di tale keynote si confronteranno con i giovani di IAA, Polimi e Scuola di Giornalismo di Urbino alcuni esponenti dell’Osservatorio TuttiMedia, quali:

Enrico Bellini – Public Policy Manager Google

Andrea Riffeser Monti – Presidente FIEG

Alberto Dal Sasso – Presidente IAA Italy Chapter

Roberto Ferrari – Head of Digital Communication Strategy Eni

Karina Laterza – Presidente della Commissione Pari Opportunità della RAI

Raffaele Lorusso – Segretario Generale FNSI

Maria Eleanora Lucchin – Direttore Documentazione e Analisi Istituzionale di Mediaset

Angelo Mazzetti – Head of Public Policy – Italy, Greece, Malta and Cyprus Facebook

Vittorio Meloni – Direttore Generale UPA – Utenti Pubblicità Associati

Giovanna Maggioni – Presidente AudiOutdoor

Antonio Sassano – Presidente FUB – Fondazione Ugo Bordoni

Alle 17:00 seguirà la premiazione delle sezioni del Premio “Nostalgia del Futuro – Giovanni Giovannini”, coordinata da Maria Pia Rossignaud e Giampiero Gramaglia, direttore dei Corsi della Scuola di Giornalismo di Urbino, con il saluto della Ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti e gli interventi dei sottosegretari all’Editoria, Andrea Martella e alla Salute, Sandra Zampa. Sul Reset post Covid la sezione “Donna è innovazione”, che il Premio dedica all’innovazione al femminile, ha una singolarità: i partecipanti al master IAA hanno elaborato il logo di “Donna è innovazione” e intervistato tante protagoniste italiane di numerosi settori. All’articolo più votato dalla Giuria di TuttiMedia sarà assegnato il Premio 2020 destinato ai giovani, mentre le altre sezioni insigniranno esponenti del mondo del giornalismo, della cultura e della società portatori della stessa visione antesignana di ogni reset propria di Giovanni Giovannini.