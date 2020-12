Coronavirus, l’Italia arranca: solo 14 mila vaccinati fino ad oggi, in Germania sono 132.000 [DATI]

31 Dicembre 2020 16:40

Coronavirus, vaccinati ad oggi 14.334 italiani, i dati sul portale Aifa

E’ di 14.334 il totale delle vaccinazioni anti-Covid effettuate in Italia al 31 dicembre, aggiornate alle ore 13.34. I dati sono consultabili e disponibili da oggi, in tempo reale, sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, sul portale del Commissario straordinario per l’emergenza e altri portali istituzionali. I dati sono in continuo aggiornamento. Al momento sono stati vaccinati 7.813 donne e 6.521 uomini.

Sono oltre 131.000 i tedeschi vaccinati entro giovedi’ mattina (131.626). E’ quanto riferisce il Robert Koch Institut. In confronto al giorno precedente sono 51.465 in piu’. Tra i vaccinati circa la meta’ (57.406) sono ospiti delle case di cura per anziani mentre l’altra meta’ sono stati vaccinati per motivi di lavoro (61.612). In questa seconda categoria rientra il personale medico e sanitario e gli operatori che lavorano nelle Rsa. Il Land che finora ha vaccinato di piu’ e’ la Baviera, seguito dal Nordreno-Westfalia e dall’Assia.