Coronavirus: la Sicilia assume 300 psicologi anti-Covid (60 a Messina) per arginare gli effetti collaterali della lunga pandemia

La Regione Sicilia ha finanziato l’assunzione di 300 psicologi (60 andranno a Messina) per arginare gli effetti collaterali della pandemia da Covid-19. I professionisti saranno destinati nei vari distretti con incarichi di supporto psicologico, sia telefonico che dal vivo, per i pazienti ricoverati e per il personale sanitario impegnato sul fronte dell’emergenza. L’iniziativa è stata finanziata dall’assessorato regionale alla Salute con i fondi destinati all’emergenza Covid-19.