Coronavirus e Sanità in Calabria, Nino Spirlì ospite di ALFA Unical: intervista in diretta sabato 5 dicembre, info e dettagli

3 Dicembre 2020 10:45

Ospite d’onore ai microfoni dell’associazione A.L.Fa Unical, il Presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì rilascerà un’intervista sugli ultimi avvenimenti relativi al discorso Sanità

Dagli eventi che hanno travolto la sanità calabrese in piena pandemia Coronavirus, ai grandi dubbi sulla reale efficienza dei Commissari nominati dal Governo. E’ stato un mese molto travagliato per la Calabria, che in questi giorni con la nomina di Guido Longo spera possa essere davvero l’inizio di una totale rivoluzione. Per parlare di questo e per conoscere le impressioni che si percepiscono all’interno dei Palazzi governativi di Catanzaro, sulla pagine Facebook di Alfa Unical interverrà in diretta il Presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì. L’evento è in programma sabato 5 dicembre a partire dalle ore 18.00: l’apertura sarà gestita dalla Prorettrice vicaria Unical Maria De Paola, i relatori saranno il Vicepresidente dell’associazione Alfarma Giuseppe Arena e il rappresentante del Direttivo associazione A.L.Fa Riccardo Latella, mentre del ruolo di moderatore si occuperà Gregorio Collia dell’associazione A.L.Fa.