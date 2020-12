Coronavirus, Reggio Calabria nuovo “drive in” per i tamponi a Pellaro. Aperto ogni giorno dalle 14 alle 15:30

10 Dicembre 2020 13:18

Coronavirus a Reggio Calabria: da questa mattina a Pellaro è attivo il nuovo “drive-in”. Tamponi rapidi direttamente dalla macchina

E’ stato attivato questa mattina nel piazzale della stazione a Pellaro, periferia Sud di Reggio Calabria, un “drive-in” per effettuare tamponi rapidi per il Coronavirus. Il luogo scelto si presta per accogliere le auto e non creare disagi al traffico. Il servizio di prelevamento di tampone su macchina è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 14 alle 15:30. Per effettuare il tampone è necessaria la richiesta del medico curante.

Questo servizio è offerto gratuitamente e volontariamente e chi vorrà potrà lasciare una donazione che verrà impiegata per l’acquisto dei dispositivi di protezione sia per i medici che per i volontari. E’ un progetto condiviso con la direzione della medicina preventiva.