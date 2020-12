Coronavirus, Pregliasco: “mascherine finchè non avremo il 60-70% delle persone vaccinate”

9 Dicembre 2020 14:50

Coronavirus, le parole del virologo Pregliasco sulle mascherine

Precauzioni come le mascherine “dovremo mantenerle finche’ non arriveremo all’immunita’ di gregge, che necessita il 60-70% di persone vaccinate” contro il Covid-19. A spiegarlo e’ stato durante la trasmissione Agora’, su Rai 3, il virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore dell’Universita’ degli Studi di Milano, precisando che “la Gran Bretagna ha voluto, per motivi politici, bruciare tutti per mostrare la sua indipendenza, ma la signora” diventata famosa come la prima vaccinata “non e’ stata la prima. Bisogna ringraziare le decine di migliaia di persone che si sono sottoposte alla vaccinazione durante gli studi clinici“. “La velocita’ con cui arriveremo alla immunita’ di gregge – ha proseguito Pregliasco, direttore scientifico dell’Istituto Galeazzi di Milano – ci rendera’ piu’ liberi, non liberissimi. non si puo’ pensare che il vaccino azzeri la diffusione del virus, restera’ una quota di soggetti suscettibili e per questo bisognera’ per tutto il 2020 e 2021 andare avanti con queste precauzioni“. Rispetto alla durata della protezione della vaccinazione Pfizer, ha precisato l’esperto, “i virologi da bar hanno imparato le fasi 1-2-3 della sperimentazione sul vaccino, ma e’ la fase 4, di farmacovigilanza, che ci permettera’ di valutare l’andamento della copertura vaccinale e la sua durata“. Si tratta, ha concluso, di “una valutazione di approfondimento delle caratteristiche del vaccino, della sua sicurezza e degli eventi avversi piu’ rari, che fa parte della storia di ogni procedura farmaceutica“.