Coronavirus, Pregliasco: “per l’immunità di gregge servono mesi, penso ci arriveremo a Natale prossimo”

15 Dicembre 2020 15:52

Coronavirus, le parole del virologo dell’Università degli Studi di Fabrizio Pregliasco sull’immunità di gregge

“Concordo con Walter Ricciardi, occorreranno mesi prima di raggiungere l’immunità di gregge. Penso che ci arriveremo per il prossimo Natale”. A dirlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco. “Occorrerà pazienza e attenzione, anche se il vaccino si avvicina. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo di fronte ancora molti mesi prima di raggiungere l’immunità di gregge“, aggiunge il virologo. E a quanti si chiedono perché non vaccinare prima i giovanissimi, che hanno molti contatti sociali e una volta immunizzati potrebbero fornire una sorta di protezione indiretta agli anziani, Pregliasco spiega: “Non abbiamo certezza che la vaccinazione sia sterilizzante e protegga dall’infezione con Sars-Cov-2“, oltre a proteggere dalla malattia di Covid-19. “Meglio iniziare dai fragili e dagli operatori sanitari, soggetti in prima linea“.