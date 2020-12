1 Dicembre 2020 10:41

Coronavirus, Marra: “chiedo attivazione della zona rossa a Platì e screening di massa”

“Ho inviato questa mattina una pec Al Ministro On. Boccia, al Prefetto di Reggio Calabria, Al Presidente f.f. della Regione Calabria e alla Protezione Civile della Regione Calabria per chiedere l’attivazione della “zona rossa” e screening di massa nel Comune di Platì visto che dal mese di Novembre i contagi non tendono a diminuire, anzi c’è un amento costante con circa 90 positivi, 2 morti e alcuni ricoverati, quindi bisogna capire e bloccare i possibili focolai“. E’ quanto scrive in una nota il Consigliere Comunale di Platì, Capogruppo M.A.P., Dr. Pietro Marra. “Mi unisco alla richiesta fatta giorni fa dal nostro Sindaco Dott. Rosario Sergi ( che aveva già attivato il C.O.C. Centro Operativo Comunale) in quanto la comunità di Platì ne sta risentendo emotivamente anche perché non era stata toccata dalla prima ondata di Marzo e Aprile scorso. Da Consigliere Comunale e Capogruppo in questi giorni ho ribadito alla popolazione di rispettare le regole e le dovute precauzioni, perché il coronavirus è aggressivo e in alcuni casi non perdona”, conclude.