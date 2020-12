Coronavirus, Pfizer: “efficacia del vaccino al 95%, risultato altissimo”

23 Dicembre 2020 12:18

Coronavirus, le parole del direttore medico di Pfizer Italia nel corso di una conferenza stampa sul vaccino anti Covid

“Il vaccino ha mostrato un’efficacia del 95%, si tratta di un risultato altissimo perche’ il 100% dell’efficacia non si raggiunge mai e per nessun farmaco“. Lo ha detto Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia nel corso di una conferenza stampa sul vaccino anti Covid. “Il campione arruolato va dai 12 agli 85 anni sebbene l’approvazione e’ dai 16 anni in su, questo perche’ nella fascia adolescenziale andranno condotti ulteriori studi. Gli effetti collaterali emersi sono abbastanza comuni vanno dal 2 al 4% e si tratta di senso di spossatezza, mal di testa, dolori muscolari. Ci sono stati solo 10 casi gravi dopo la prima somministrazione e non sono stati osservati casi di reinfezione dopo la vaccinazione“, ha aggiunto.