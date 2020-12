Coronavirus, muore a Messina appuntato scelto dei Carabinieri di 58 anni

6 Dicembre 2020 12:30

Coronavirus a Messina, il comandante generale Giovanni Nistri e tutta l’Arma dei Carabinieri esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega

Una nuova vittima del Covid-19 tra le fila dell’Arma dei Carabinieri. Ieri sera, nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Messina, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’appuntato scelto Qualifica Speciale Giuseppe Papasidero. Il comandante generale Giovanni Nistri e tutta l’Arma dei Carabinieri esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega. Una vita dedicata al dovere, alle istituzioni, e alla propria famiglia, finché il virus lo ha portato via dai suoi affetti. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria di tutti i Carabinieri e di coloro che l’hanno conosciuto. Entrato nell’Arma nel 1984, dopo aver prestato servizio in vari reparti dell’organizzazione territoriale della provincia di Torino era approdato, nel 2012, al Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia reggina, dove si è distinto per l’impegno, l’abnegazione quotidiana e la disponibilità a svolgere silenziosamente e proficuamente il proprio incarico. Avrebbe compiuto 58 anni il 3 gennaio. L’Arma dei Carabinieri si unisce al dolore della famiglia e di quanti, amici e colleghi, lo hanno perduto.