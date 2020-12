Coronavirus, morto un medico nel crotonese: il sindaco chiede zona rossa

8 Dicembre 2020 12:40

Coronavirus, il dottore prestava servizio per l’Ufficio vaccinazioni dell’Azienda sanitaria provinciale di Roccabernarda nel crotonse

Si allunga l’elenco dei medici morti a causa del Covid 19. L’ultima vittima era originaria del Crotonese. Si tratta di Antonio Pugliese, 60 anni, di Roccabernarda, molto noto in tutto il comprensorio dove prestava servizio per l’Ufficio vaccinazioni dell’Azienda sanitaria provinciale, oltre ad essere consigliere comunale di maggioranza. Il sindaco Nicola Bilotta ha espresso il cordoglio della comunita’ e allo stesso tempo ha invitato la cittadinanza, per evitare pericolosi assembramenti a non recarsi nell’abitazione del professionista per le tradizionali visite di lutto. Pugliese era risultato positivo al Covid nell’ottobre scorso e successivamente era stato ricoverato in ospedale: prima a Crotone e poi trasferito a Catanzaro. Al Pugliese Ciaccio, dopo un periodo trascorso nel reparto Covid, era stato trasferito in terapia intensiva dove e’ deceduto la notte scorsa. Di Roccabernarda era anche Maria Zumpano, maestra di 58 anni, deceduta per covid sabato scorso all’ospedale di Catanzaro. Il centro collinare del Crotonese, peraltro, in questi giorni vive una situazione molto difficile a causa del focolaio che ha colpito la casa di riposo Santa Maria dove al momento si registrano 64 casi di positivita’ al virus tra gli anziani ospiti e gli operatori, tanto che l’Asp di Crotone ha deciso di intervenire in soccorso dell’amministrazione comunale e inviato la responsabile del servizio Usca Maria Pompea Bernardi ad assumere la direzione sanitaria della casa di riposo. Il sindaco Bilotta ha chiesto alla Regione Calabria di istituire la zona rossa a Roccabernarda e nel frattempo ha emesso un’ordinanza che impone restrizioni per i rientri nella cittadina in occasione del Natale.