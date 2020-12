22 Dicembre 2020 10:12

Coronavirus: oltre 77 milioni i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia, mentre le guarigioni sono 43.637.283

Sono oltre 77 milioni i contagi totali di Covid-19 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University nel suo monitoraggio. Le vittime a livello globale sono 1.702.596, mentre le guarigioni sono 43.637.283. Il Covid-19 è “sbarcato” anche in Antartide: in una base militare cilena sono risultati positivi al tampone in 36, secondo quanto riporta l’emittente australiana ABC.