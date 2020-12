14 Dicembre 2020 21:46

Coronavirus a Messina, l’Ordine dei Medici: “tamponi rapidi gratuiti per medici, odontoiatri e loro familiari”. Garantirà una pronta diagnosi dell’eventuale malattia a tutti gli iscritti

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, nella seduta del 10 dicembre scorso, ha deliberato la realizzazione di un progetto per eseguire tamponi rino-faringei rapidi gratuiti ai propri iscritti ed a propri familiari (mogli e figli), proseguendo nelle finalità perseguite con l’iniziativa già intrapresa dell’esecuzione di test sierologici qualitativi che è stata particolarmente gradita dagli iscritti del nostro Ordine professionale. L’ente, infatti, visto il particolare momento di difficoltà organizzativa e dei ritardi che stiamo vivendo nella nostra provincia per l’esecuzione dei tamponi per la diagnosi del COVID19, ha ritenuto importante contribuire fattivamente contro la pandemia, anche nell’interesse dei propri iscritti. Questa nuova azione dell’Ordine, sussidiaria all’attività del SSR, contribuirà a garantire l’esecuzione di tamponi rapidi per assicurare una pronta diagnosi della malattia e del suo stadio a tutti medici ed odontoiatri della nostra provincia nonché ai loro familiari più stretti (mogli e figli). L’Ordine effettuerà i tamponi rapidi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 16,00, in locali dedicati presso la sede di Via Bergamo, is.47/A, Messina. Gli aventi diritto interessati dovranno collegarsi al portale www.omceo.me.it dove è prevista una icona che consentirà la compilazione on line di un apposito modulo per la formulazione della richiesta di esecuzione del test gratuito. A questo seguirà una pronta e-mail di risposta per fissare la data di esecuzione del tampone, ad opera di un gruppo di medici volontari nostri iscritti, con risposta rapida in quindici minuti. In caso di positività, tale risultato sarà tempestivamente comunicato all’ASP 5 di Messina per gli adempimenti conseguenziali.