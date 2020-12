3 Dicembre 2020 10:40

Coronavirus a Messina: sospesa oggi la campagna screening del contagio Covid 19 per gli studenti a causa delle condizioni meteo

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo previste nella giornata odierna e sentito il parere del responsabile per l’ASP dott. Enzo Picciolo, le operazioni di screening di oggi nell’area ex Mandalari a Messina sono state sospese, nonostante la presenza sul posto per l’allestimento della struttura del personale preposto. La campagna in corso dei test tamponi riguarda gli studenti degli Istituti Comprensivi di Messina ed è stata avviata martedì scorso.