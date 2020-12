17 Dicembre 2020 10:41

Coronavirus a Messina, 15 positivi in una casa di cura a San Fratello. Si tratta di 11 degenti e quattro operatori sanitari

Focolaio di Covid-19 a San Fratello, in provincia di Messina, in una casa di riposo, dove 15 persone, 11 degenti e quattro operatori sanitari, sono risultati positivi ai test rapidi. La struttura è in isolamento con un piano interamente dedicato ai soggetti positivi.