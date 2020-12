Coronavirus a Messina, focolaio in una casa di riposo: decedute due anziane

14 Dicembre 2020 12:45

Nella struttura “Oasi San Francesco” di Messina sono risultate positive al Covid ben 30 persone tra anziani e operatori. Oggi i medici dell’Usca faranno un sopralluogo per nuove verifiche

Nuovo focolaio di contagi in una casa di riposo a Messina. Nella struttura “Oasi San Francesco” di Tremonti, a pochi passi da Viale Giostra, sono sono risultati positivi al Coronavirus 16 anziani e 14 operatori. Due signore anziane, invece, sono decedute. Il focolaio era scoppiato qualche giorno fa, ma gli ospiti non erano stati trasferiti in un’altra clinica. Oggi, dopo la morte delle due anziane, gli operatori dell’Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) giungeranno presso la casa di riposo per nuove valutazioni.