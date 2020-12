Coronavirus a Messina, De Luca infuriato con l’Asp: “Razza toglici quel coglione di La Paglia una volta per tutte e metti chi cazzo vuoi” [VIDEO]

16 Dicembre 2020 16:40

Il Sindaco De Luca esplode di rabbia in uno dei suoi video sui social e minaccia di occupare l’Asp di Messina

Problemi di tracciamento a Messina in piena emergenza Coronavirus. Il Sindaco Cateno De Luca è una furia, se la prende con il manager dell’Asp messinese La Paglia e chiede all’assessore regionale alla Sanità Razza di dimetterlo dal suo incarico. “Avete consegnato l’Asp ad una persona che non sa neanche amministrare casa sua. Ruggero Razza – urla rivolgendosi alla telecamera – , togli quel cazzo di La Paglia, una volta per tutte! Metti chi vuoi! Lo ha dimostrato nella prima emergenza sanitaria, lo sta dimostrando ancora, togli La Paglia! Commissaria l’Asp di Messina, perché è una vergogna e sei una vergogna pure tu, insieme il presidente Musumeci!”.

De Luca inoltre chiede provvedimenti seri, oppure agirà in maniera autonoma: “Da settimane chiediamo di toglierlo, a che servono le riunioni, venite a fare show qui a Messina. Invece di pensare ai tamponi sullo Stretto di Messina, pensate all’ordinario. Se Razza entro venerdì non toglie La Paglia, noi lunedì occuperemo l’Asp. Signor Prefetto qua non funziona un cazzo. Le buone maniere non funzionano, allora alzo i toni della voce e utilizzo un linguaggio scurrile”.

“Spendere circa 250mila euro per un direttore generale che non sa amministra neppur un condomio di Fiumedinisi (cioè mono familiare) non solo è una bestemmia – scrive poi De Luca in un post – ma mette a repentaglio la pubblica e privata incolumità. Tamponi che si perdono, rifiuti lasciati a casa delle famiglie in isolamento per Covid, inesistente gestione del tracciamento, falsi posti letto nelle terapie intensive. Ma cosa volete altro per prendere a calci in culo un incapace del genere? Di quale coperture politiche o delinquenziali gode questo personaggio ? Avv. Assessore Ruggero Razza tra quanto nano secondi ci togli La Paglia dalle balle? Urge massiccia condivisione per far pervenire questo post all’assessore Razza ed al Presidente Musumeci”.