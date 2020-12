22 Dicembre 2020 10:21

Coronavirus– Un cittadino inglese è risultato positivo al tampone rapido effettuato agli sbarchi a Messina. L’uomo viaggiava in auto insieme ad un’altra persona risultata negativa al test ma comunque posto lo stesso in isolamento. Il cittadino britannico è stato trasferito al “Covid Hotel” di Trappitello dove aspetteranno l’esito del tampone molecolare che dovrà, eventualmente, svelare se il virus sia fra quelli della variante inglese oppure no.