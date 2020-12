Coronavirus a Messina, cittadini in isolamento costretti a tenere la spazzatura in casa. De Luca: “ora prendo questi sacchi e li porto a casa di La Paglia”

18 Dicembre 2020 10:16

Il Sindaco Cateno De Luca ha attaccato nuovamente i dirigenti dell’Asp di Messina e rivolto un nuovo appello all’assessore regionale Razza

In questo periodo di emergenza Coronavirus sono state stabilite nuove regole sullo smaltimento dei rifiuti per chi è in isolamento domiciliare. Il controllo di questo sistema nella città di Messina è nelle mani dell’Asp, ma con una diretta Facebook il Sindaco Cateno De Luca ha spiegato che gli elenchi di raccolta, trasporto e distruzione della spazzatura sono stati pubblicati soltanto ieri. Il primo cittadino si è recato oggi sotto casa di una signora messinese positiva al Covid-19 e sottoposta alla quarantena che ha dovuto trattenere i sacchi di rifiuti per diversi giorni e sta vivendo una situazione insostenibile.

De Luca ha indossato la tuta per sicurezza ed ha fornito alla signora i contenitori dove porre i rifiuti per poi prenderseli e portarli via: “Io non so se La Paglia verrà cacciato, ma nel corso delle riunioni in questi mesi io non l’ho mai visto durante i tavoli tecnici che sono stati organizzati. Assessore Razza, la gente l’avete fatta sbarellare voi e l’Asp! Mettetevi nei panni delle gente in quarantena che prima aspetta di essere contattata dall’Asp per sottoporsi al tampone, poi aspetta l’esito, infine si sente dire che il tampone è andato perduto. Altro che Fantozzi. State voi in queste condizioni! Piuttosto che fare passerelle, occupatevi delle cose serie. Musumeci? E’ uno che non si sporca mai le mani, darà la colpa a qualcun altro. Adesso se non venite a togliere queste buste della spazzatura, lo farò io. Mi spoglio qui stesso e indosso la tuta per entrare in casa di queste persone sottoposte a isolamento fiduciario. Io entro solo, prendo questi rifiuti e glieli porto a casa di La Paglia. Sono stanco di essere preso in giro in continuazione. Pronto a commettere un reato, mi faccio arrestare in diretta”.