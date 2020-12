9 Dicembre 2020 10:05

Coronavirus: le ultime news dalla provincia di Messina, 20 morti per Covid in 8 giorni, 13 i ricoverati in rianimazione

È di 113 il numero dei positivi Covid ricoverati negli Ospedali di Messina e Provincia: in 57 sono ricoverati al Policlinico, 32 al Papardo e 26 a Barcellona. Sono 13, invece, i positivi ricoverati in terapia intensiva. Per quanto riguarda i morti sono 20 i decessi nei primi otto giorni del mese di dicembre. Ieri gli ultimi tre deceduti: si tratta di un taorminese di 80 anni, di un messinese di 71 e di un 65enne catanese.