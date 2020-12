Coronavirus: donati all’ASP di Messina dieci tablet per avvicinare i malati Covid19 ai familiari

14 Dicembre 2020 14:25

Coronavirus: non si arresta la macchina della solidarietà che registra un’altro gesto di straordinaria sensibilità, simbolo di speranza nel futuro e di vicinanza in favore dei degenti presenti nell’ASP di Messina affetti da covid-19

Non si arresta la macchina della solidarietà che registra un’altro gesto di straordinaria sensibilità, simbolo di speranza nel futuro e di vicinanza in favore dei degenti presenti nell’ASP di Messina affetti da covid-19. Stamane sono stati sono stati consegnati al dott. Mario Bellomo, dirigente delle Professioni Sanitarie degli Ospedali di Milazzo, Barcellona e Lipari, dieci tablet donati all’ASP di Messina da due associazioni operanti nell’area Tirrenica della Città Metropolitana di Messina, che hanno ritenuto di voler agire nell’anonimato. Il Direttore Generale dell’ASP di Messina, Paolo La Paglia, a tal proposito ha dichiarato: “ringrazio di cuore le associazioni che hanno effettuato la donazione. I dispositivi arricchiranno la dotazione di strumenti che, insieme alla professionalità del nostro personale, servirà a lenire il disagio dei soggetti costretti in ospedale, che non possono incontrare i propri affetti ma potranno comunque comunicare con loro.”