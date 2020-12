Coronavirus, a Messina 7 morti nelle ultime 24 ore tra Papardo e Policlinico. Tutti i DATI ed i DETTAGLI

3 Dicembre 2020 21:08

Coronavirus, a Messina 7 morti nelle ultime 24 ore. Cinque le vittime che erano ricoverate nella terapia intensiva del Policlinico, due al Papardo

Sono sette i morti nella giornata odierna a Messina a causa del Covid-19: cinque le vittime che erano ricoverate nella terapia intensiva del Policlinico, due al Papardo. Sono morti un uomo di 61 anni residente a Letojanni, un 77enne di Francavilla di Sicilia, un 86enne originario di Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, un anziano di 92 anni di Caronia e un uomo di Messina di 84 anni. Due le donne morte al Papardo, rispettivamente di 88 e 90 anni. Calano anche nella città dello Stretto come in tutta la Sicilia ed in tutta Italia, i ricoverati in ospedale.