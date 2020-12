Coronavirus: il Presidente Mattarella non terrà il tradizionale scambio di auguri di fine anno

9 Dicembre 2020 13:15

La nota ufficiale della Presidenza della Repubblica

Il Coronavirus ha cambiato le abitudini degli italiani ed è notizia di questi minuti che il Presidente Sergio Mattarella non terrà il classico scambio di auguri con le istituzioni. Così una nota ufficiale della Presidenza della Repubblica: “L’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica comunica che quest’anno, per le limitazioni imposte dal perdurare della pandemia, non avrà luogo al Quirinale la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile”.