Coronavirus, Gino Strada: “non ne usciremo prima di 2-3 anni”

13 Dicembre 2020 16:43

Coronavirus, le parole di Gino Strada durante la trasmissione “Mezz’ora in piu'”

“Sono molto preoccupato della situazione che ci sara’ a gennaio e febbraio, perche’ vedremo le conseguenze dei comportamenti durante le feste natalizie. Sembra di vivere in un Paese superficiale perche’ si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti“. Lo ha detto Gino Strada, intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione “Mezz’ora in piu'”. “Credo che non ne usciremo comunque prima di 2-3 anni. Non si risolvera’ con le vaccinazioni che limitano il numero di morti ma non il diffondersi della malattia“, ha aggiunto. “Ho accettato – ha sottolineato – di andare in Calabria per dare una mano e perche’ mi e’ stato chiesto dal governo. Ho parlato con il commissario Longo, persona di tutto rispetto e con voglia di fare, siamo in attesa di capire se possiamo fare di piu‘”.

Coronavirus, Gino Strada: “da Spirlì polemica assurda”

“Ho accettato di andare in Calabria perche’ mi e’ stato chiesto dal Governo e dalla Protezione civile, abbiamo messo in piedi un secondo reparto Covid nell’ospedale di Crotone; ho parlato con il commissario Longo, persona piena di voglia di fare, e siamo in attesa di capire se possiamo fare qualcosa in piu’, ne riparleremo nelle prossime settimane“. Lo ha detto Gino Strada, fondatore di Emergency a “Mezz’ora in piu'” su Rai 3. “Interveniamo in Italia da 13 anni con poliambulatori fissi e mobili, anche nella prima fase dell’emergenza Covid. E’ un lavoro mirato a quelli che non hanno accesso alla sanita’ che non sono solo migranti ma anche italiani“, ha aggiunto. “Quando il presidente facente funzioni della Calabria ha detto che a Polistena non abbiamo dato una mano, ha detto una cosa assurda: lui abita a 3 km da li’ ma non e’ mai andato a vedere il poliambulatorio; poi un medico non puo’ entrare in una struttura e dire ‘posso dare una mano’, la legge non lo consente. Comunque sottotraccia abbiamo trattato centinaia di migliaia di persone in questi anni in Italia“, ha concluso Strada.