Coronavirus, Ema autorizza il vaccino Pfizer-BioNTech: “risultato storico” [VIDEO]

21 Dicembre 2020 16:46

Coronavirus: le parole di Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) durante la conferenza stampa a seguito dell’incontro del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp)

“L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea per il vaccino sviluppato da Pfizer-BioNTech“. Lo ha detto oggi Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) durante la conferenza stampa a seguito dell’incontro del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp). Secondo Cooke, l’autorizzazione del vaccino e’ “un importante passo avanti nella nostra lotta contro Covid-19″. “Questo e’ un risultato scientifico storico” ha continuato la direttrice. “In meno di un anno un vaccino e’ stato sviluppato e autorizzato contro una nuova patologia“. Secondo la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, “la Commissione europea e gli Stati membri procederanno ora con urgenza“.