Coronavirus e ristorazione, Destefano (Conpait): “le gelaterie hanno avuto un calo del 40%”

30 Dicembre 2020 23:26

Coronavirus e ristorazione, la nota di Davide Destefano responsabile nazionale Conpait Gelato

“L’ondata del Covid ha causato ingenti danni alle imprese del settore della ristorazione. Purtroppo non fanno eccezione le gelaterie con un calo del 40% di fatturato, passato da 2,5 a 1,5 miliardi”. Lo afferma in una nota Davide Destefano responsabile nazionale Conpait Gelato.

“Non deve infatti ingannare il fatto che nella stagione estiva, cruciale per il settore, nelle località di vacanza non sono mancati i consumi. Il calo è determinato soprattutto dal crollo delle vendite nelle grandi città turistiche ( in alcuni casi fino all’80%) , solo in parte compensato dalle vendite in periferia, che hanno retto meglio. Senza considerare i mesi di chiusura primaverile”.

“Inoltre ad aggravare la situazione anche l’afflusso contingentato, dovuto al rispetto delle prescrizioni anticovid che ha creato file lunghissime presso i punti vendita, scoraggiando i clienti per le lunghe attese. Altro discorso merita l’asporto, ottenuto grazie alle forti pressioni esercitate nei tavoli istituzionali dal gruppo farerete che comprende le maggiori associazioni di categoria del settore di tutta la ristorazione, gelaterie e pasticcerie comprese. La possibilità di poter vendere il gelato dopo le ore 18,00 ha sicuramente consentito una limitazione del danno, ma l’ obbligo di dover incartare tutto, ha causato un enorme spreco di imballi che i clienti gettavano appena usciti per consumare coppette e gelati direttamente in auto, allungando inoltre i tempi si servizio e relative file”.