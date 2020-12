Coronavirus, Conte: “supereremo la tempesta e ne usciremo migliori”

13 Dicembre 2020 12:17

Coronavirus, la nota del presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Sostenere e accompagnare la crescita del Mezzogiorno e’ “un impegno che intendiamo rafforzare ancor di piu’ in una fase come quella che attraversa il Paese, che ci mette tutti a dura prova a causa della pandemia. Supereremo la tempesta e ne usciremo migliori“. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio di auguri per i 20 anni di vita della edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno.