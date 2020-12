Coronavirus: Conte, ‘raccolto osservazioni Regioni su nuovo Dpcm’

3 Dicembre 2020 19:26

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Sono stato in riunione con le regioni, un passaggio chiave perché abbiamo definito con loro… abbiamo raccolto le loro osservazioni sulla bozza del nuovo Dpcm che introduce le misure per gestire la pandemia nelle prossime settimane, con particolare attenzione al periodo natalizio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante la cerimonia a Palazzo Chigi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, con i presidenti delle associazioni Fish e Fand, presenti anche la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina e il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.