Coronavirus, Conte: “pesanti conseguenze per il Covid nel 2021 e 2022 ma c’è il Recovery fund”

18 Dicembre 2020 13:31

Coronavirus, le parole del premier Giuseppe Conte

“Tutti ci dicono che la pandemia avra’ pesanti conseguenze anche l’anno prossimo, se non anche nel 2022“. Lo dice il premier Giuseppe Conte all’evento “Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l’Italia“. Ma il Recovery fund in Ue e’ “in dirittura d’arrivo“, sottolinea.